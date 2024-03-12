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В Палате представителей начали сбор подписей, чтобы вынести помощь Украине на голосование

Вашингтон, Вторник 12 марта 2024 21:12
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В Палате представителей начали сбор подписей, чтобы вынести помощь Украине на голосование Фото: в Палате представителей начали сбор подписей, чтобы вынести помощь Украине на голосование (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Демократы Палаты представителей США начали сбор подписей, чтобы вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов в обход спикера Майка Джонсона.

Об этом рассказал пресс-секретарь конгрессмена Джима Макговерна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря, Макговерн инициировал так называемую петицию об увольнении (за голосование законопроекта с помощью Украине в обход Джонсона) и начал сбор подписей.

Такую петицию должны подписать по меньшей мере 218 членов Палаты представителей - это большинство из всех 435 членов нижней палаты Конгресса.

Помощь Украине от США

Напомним, Соединенные Штаты Америки уже несколько месяцев не предоставляют Украине военную и финансовую помощь. Это связано с тем, что Конгресс не может выделить деньги.

Недавно Сенат США принял законопроект, который предусматривает 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Для нашей страны хотят выделить более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы документ вступил в силу, его должна поддержать Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить такую инициативу на рассмотрение. Он хочет, чтобы за деньги для Украины голосовали в привязке к средствам для охраны границ США от мигрантов.

Недавно стало известно, что республиканцы Палаты представителей начали разрабатывать альтернативный законопроект, который предусматривает только около 60 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

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