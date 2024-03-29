Україна втратила півроку через суперечки у Конгресі, більше гаяти час не можна, - Зеленський
Суперечки у Конгресі США щодо нової допомоги Україні призвели до того, що наша країна втратила півроку. Ще більше часу гаяти не можна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Washington Post заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави розповів, що можливості України залежать від того, яке рішення ухвалить Конгрес США.
За його словами, поки наша країна не знатиме, що має постійну підтримку США, "українські солдати залишатимуться там, де вони зараз знаходяться на сході".
"Ми втратили півроку… Ми більше не можемо гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між партіями", - заявив Зеленський, нагадавши про суперечки в Конгресі щодо допомоги Україні.
Президент наголосив, що критики допомоги Україні не розуміють суті війни, оскільки якщо наша країна програє, російський диктатор Володимир Путін розділить світ на друзів та ворогів РФ.
Розгляд допомоги Україні у Конгресі
Нагадаємо, нещодавно Сенат США схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.
Документ передали до Палати представників, але там його навіть не винесли на розгляд. Проти цього виступає спікер Майк Джонсон. Він заявляв, що хоче, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.
На цьому фоні військова та фінансова допомога Україні від США - союзника, який надав найбільше озброєння - призупинилася.
Один із демократів у Палаті представників почав збір підписів за те, щоб винести законопроект на розгляд в обхід Джонсона.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.