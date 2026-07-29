Украина потеряла F-16, но пилоту удалось выжить
29 июля была потеряна связь с истребителем F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей противника. Пилоту удалось катапультироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По заявлению Воздушных сил, связь с истребителем была потеряна сьогодні 29 июля. Пилот выполнял боевую задачу – перехват воздушных целей противника.
"По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, лётчик был вынужден катапультироваться", - отметили в Воздушных силах.
По информации военных, пилот находится в полной безопасности. Его эвакуировали и доставили в лечебное учреждение для обследования и диагностики.
В воздушных силах сообщили, что на месте падения работают эксперты и правоохранители. Жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано.
Причины инцидента устанавливаются.
Напомним, в мае 2025 года при отражении российской воздушной атаки Воздушные силы ВСУ потеряли F-16 - тогда пилот катапультировался и был успешно эвакуирован.