ua en ru
Ср, 29 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина потеряла F-16, но пилоту удалось выжить

21:54 29.07.2026 Ср
1 мин
Причины нештатной ситуации устанавливают
aimg Валерия Абабина
Украина потеряла F-16, но пилоту удалось выжить Фото: Истребитель F-16 (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

29 июля была потеряна связь с истребителем F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей противника. Пилоту удалось катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По заявлению Воздушных сил, связь с истребителем была потеряна сьогодні 29 июля. Пилот выполнял боевую задачу – перехват воздушных целей противника.

"По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, лётчик был вынужден катапультироваться", - отметили в Воздушных силах.

По информации военных, пилот находится в полной безопасности. Его эвакуировали и доставили в лечебное учреждение для обследования и диагностики.

В воздушных силах сообщили, что на месте падения работают эксперты и правоохранители. Жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в мае 2025 года при отражении российской воздушной атаки Воздушные силы ВСУ потеряли F-16 - тогда пилот катапультировался и был успешно эвакуирован.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
F-16 Война в Украине
Новости
Трамп совершил "резкий поворот" в сторону Украины, - FT
Трамп совершил "резкий поворот" в сторону Украины, - FT
Аналитика
Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр