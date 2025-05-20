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Україна втратить "торговий безвіз" з ЄС: Туск назвав дату

Варшава, Вівторок 20 травня 2025 21:30
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Україна втратить "торговий безвіз" з ЄС: Туск назвав дату
Автор: Іван Носальський

Євросоюз вирішив не продовжувати "торговий безвіз" з Україною. Його дія завершиться вже з 5 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Туск розповів, що після вступу на посаду прем'єр-міністра практично одразу ініціював кампанію з метою переконати Євросоюз відмовитися від механізму автономних торговельних заходів (ATM), який передбачає лібералізацію торгівлі з Україною.

За його словами, польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але це не повинно відбуватися за рахунок польських виробників, насамперед фермерів.

"І ми цього домоглися - з 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни, в плані правил на кордоні", - розповів прем'єр Польщі.

Туск додав, що уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими.

"У мене немає проблем із цим, тому що ніхто не скаже мені, що я антиукраїнець, коли йдеться про українсько-російську війну", - вважає він.

До речі, через "торговий безвіз" з Україною минулого року польські фермери влаштували масштабні протести. Вони блокували український кордон.

"Торговий безвіз" з Україною

Нагадаємо, Євросоюз запровадив "торговий безвіз" з Україною після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Такий механізм дозволяє безмитно ввозити всі українські товари в країни ЄС.

Нещодавно Європарламент підтримав продовження "торгового безвізу" з Україною ще на три роки. Але це стосується тільки сталі та заліза.

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