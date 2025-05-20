Україна втратить "торговий безвіз" з ЄС: Туск назвав дату
Євросоюз вирішив не продовжувати "торговий безвіз" з Україною. Його дія завершиться вже з 5 червня.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Туск розповів, що після вступу на посаду прем'єр-міністра практично одразу ініціював кампанію з метою переконати Євросоюз відмовитися від механізму автономних торговельних заходів (ATM), який передбачає лібералізацію торгівлі з Україною.
За його словами, польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але це не повинно відбуватися за рахунок польських виробників, насамперед фермерів.
"І ми цього домоглися - з 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни, в плані правил на кордоні", - розповів прем'єр Польщі.
Туск додав, що уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими.
"У мене немає проблем із цим, тому що ніхто не скаже мені, що я антиукраїнець, коли йдеться про українсько-російську війну", - вважає він.
До речі, через "торговий безвіз" з Україною минулого року польські фермери влаштували масштабні протести. Вони блокували український кордон.
"Торговий безвіз" з Україною
Нагадаємо, Євросоюз запровадив "торговий безвіз" з Україною після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Такий механізм дозволяє безмитно ввозити всі українські товари в країни ЄС.
Нещодавно Європарламент підтримав продовження "торгового безвізу" з Україною ще на три роки. Але це стосується тільки сталі та заліза.
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