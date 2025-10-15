ua en ru
С 2025 года экспорт металлолома вырос на 54% и уже достиг прошлогоднего показателя

Украина, Среда 15 октября 2025 14:25
UA EN RU
С 2025 года экспорт металлолома вырос на 54% и уже достиг прошлогоднего показателя Фото: экспорт металлолома с 2025 года вырос на 54% и уже достиг прошлогоднего показателя (shutterstock.com)
Автор: Сергей Новиков

Ломовая отрасль Украины по итогам января-сентября 2025 года увеличили экспорт лома черных металлов на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го - до 311,84 тыс. тонн. Показатель уже превысил общий объем отгрузок за прошлый год более чем на 18 тыс. тонн.

Как пишет РБК-Украина, об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на базе данных Государственной таможенной службы.

Ключевым направлением экспорта остается Польша: за 9 месяцев на польский рынок направлено 83,5% от общего объема экспорта. Это на 49,5% больше по сравнению с январем-сентябрем 2024 года.

Напомним, в 2024 году экспорт лома из Украины вырос на 60% по сравнению с 2023 годом - до 293,2 тыс. тонн. В 2023 году объемы отгрузок сырья за границу превысили 182,5 тыс. тонн, что в 3,4 раза больше г/г. Ключевым потребителем сырья в прошлом году так же была Польша (248,6 тыс. тонн).

В последние годы Польша фактически стала транзитной площадкой для украинского лома, который далее направляется в Турцию в обход экспортной пошлины в 180 евро/тонна. Данные показывают, что в 2024 году экспорт польского лома в Турцию вырос более чем вдвое - до 529 тыс. тонн против 228 тыс. тонн годом ранее, а с 2022-го объемы увеличились почти втрое.

Одновременно резко вырос импорт сырья из Украины: с 15,6 тыс. тонн в 2022 году до 159 тыс. тонн в 2023-м и 251 тыс. тонн в 2024-м. Такая динамика указывает на вероятный реэкспорт украинского металлолома через Польшу на турецкие металлургические комбинаты.

Из-за такого реэкспорта, по оценкам нардепа Дмитрия Кисилевского, Украина потеряла более 2 млрд бюджетных поступлений в 2024 году. В этом году потери бюджета достигли уже 3 млрд грн. Поэтому Минэкономразвития вынесло на рассмотрение предложение о временном запрете на экспорт лома, которое было поддержано экономистами и промышленниками.

Экспорт металлолома из Украины

Как известно, в августе этого года экспорт металлолома из Украины вырос на 22,1% в годовом измерении. Всего за январь-август отгрузки украинского лома выросли на 59,3% г/г - до 283,05 тыс. тонн.

При этом в июле 2025 года после годового перерыва лом из Украины начали отправлять и в Приднестровье - российский анклав в Молдове.

Из-за "серых" схем, по которым экспорт лома сначала отправляется в Польшу, чтобы избежать уплаты пошлины, украинский бюджет потерял уже около 3 миллиардов гривен - такие оценки привели в ВР.

