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Украина теряет доверие инвесторов из-за затянутой проблемы долгов в зеленой энергетике, - инвестор

Понедельник 18 марта 2024 21:41
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Украина теряет доверие инвесторов из-за затянутой проблемы долгов в зеленой энергетике, - инвестор Фото: Украина теряет доверие инвесторов из-за затянувшейся проблемы долгов в зеленой энергетике (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Украина теряет позиции надежного партнера для развития зеленой энергетики среди международных инвесторов из-за промедления в решении проблем, усугубляющих долговый кризис в отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Викторию Письменную, главного юрисконсульта компании Elementum Energy.

Она напомнила, что до сих пор существует проблема неподписанных актов между компанией "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" по объему компенсаций предприятиям зеленой энергетики.

"Регулирование позволяет растягивать подписание актов, вот игроки по этому и пользуются. Но теряем мы. С позиции одного производителя речь идет о неполной оплате поставленного товара. Со временем эти суммы обесцениваются и добросовестные производители повлиять на это никак не могут", - сказала Письменная.

По ее словам, с позиции отрасли это хорошо иллюстрирует неготовность обеспечивать инвестору прогнозируемые условия работы. А без этого привлекать средства в восстановление и сложнее и дороже.

"Мы считаем это практикой, которая показывает Украину ненадежным партнером для иностранных инвесторов. А еще это поднимает вопрос независимости и институциональной способности госорганов и предприятий", - пояснила представительница компании.

"За инвестиции нужно конкурировать, и без истории успеха с Украиной это просто сложно", - добавила она.

Также она сообщила, что проблема с неподписанием актов между государственными компаниями является следствием утверждения несоответствующей формулы расчета стоимости небалансов, отмененной в суде.

"Раньше действующая формула включала компонент, увеличивавший эту стоимость, например, из-за промахов торговой деятельного гарантированного покупателя. Простыми словами, "зеленого" производителя заставили заплатить «и за себя, и за того парня", - отметила Письменная.

Именно поэтому, по ее словам, теперь производители хотят пересмотра счетов за небаланс и потому часть из них – спорная.

"Речь идет о том же принципе, как будто в вашей платежке за коммунальные услуги ошибка - вы бы так же просили посчитать по-честному. Эту ситуацию можно решить использовав справедливую форму и вернув излишне уплаченные средства", - подытожила Письменная.

Напомним, недоплата "Гарантированного покупателя" предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.

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