Україна втрачає довіру інвесторів через затягнуту проблему боргів в зеленій енергетиці, - інвестор

Україна втрачає позиції надійного партнера для розвитку зеленої енергетики серед міжнародних інвесторів через зволікання у вирішенні проблем, які поглиблюють боргову кризу в галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вікторію Письменну, головного юрисконсульта компанії Elementum Energy.

Вона нагадала, що досі існує проблема непідписаних актів між компанією "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" щодо обсягу компенсацій підприємствам зеленої енергетики.

"Регулювання дозволяє розтягувати підписання актів, от гравці з цього і користуються. Але втрачаємо ми. З позиції одного виробника мова йде про неповну оплату поставленого товару. З часом ці суми знецінюються і добросовісні виробники вплинути на це ніяк не можуть", - сказала Письменна.

За її словами, з позиції галузі, це добре ілюструє неготовність забезпечувати інвестору прогнозовані умови роботи. А без цього залучати кошти у відбудову і складніше, і дорожче.

"Ми вважаємо це практикою, яка показує Україну ненадійним партнером для іноземних інвесторів. А ще це піднімає питання до незалежності та інституційної спроможності держорганів і підприємств», - пояснила представниця компанії.

"За інвестиції потрібно конкурувати, і без історії успіху з України це просто складно", - додала вона.

Також вона повідомила, що проблема з непідписанням актів між державними компаніями є наслідком затвердження невідповідної формули розрахунку вартості небалансів, яка була скасована в суді.

"Раніше чинна формула включала компонент, що збільшував цю вартість, наприклад, через промахи торговельної діяльного гарантованого покупця. Простими словами, "зеленого" виробника змусили заплатити «і за себе, і за того хлопця", - зазначила Письменна.

Саме тому, за її словами, тепер виробники хочуть перегляду рахунків за небаланс і тому частина з них - спірна.

"Мова йде про той самий принцип, як ніби у вашій платіжці за комунальні послуги помилка - ви б так само просили порахувати по-чесному. Цю ситуацію можна вирішити використавши справедливу форму та повернувши зайве сплачені кошти", - підсумувала Письменна.

Нагадаємо, недоплата "Гарантованого покупця" підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.