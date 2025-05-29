Украина впервые применила дрон-матку на базе ИИ (видео)

Дроны украинского производства

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская компания DeepStrikeTech запустила производство нового ударного дрона "Батяр", который визуально напоминает иранский Shahed. Он способен преодолевать расстояние в более 800 км.

Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал новую систему БПЛА украинского производства, которая сразу несет 6 FPV-дронов и работает как ретранслятор.

Кроме этого, в начале апреля в Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км.

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