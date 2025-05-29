Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ (відео)

Дрони українського виробництва

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська компанія DeepStrikeTech запустила виробництво нового ударного дрона "Батяр", який візуально нагадує іранський Shahed. Він здатний долати відстань у понад 800 км.

Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.

Крім цього, на початку квітня в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.

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