Украина впервые в мире позволила партнерам тренировать ИИ на реальных данных с поля боя

Он рассказал, что Кабмин принял постановление, которое запускает новый формат сотрудничества между Украиной, украинскими компаниями и международными партнерами.

"Украина открывает возможность тренировать модели искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных боевых данных. В современной войне мы должны побеждать Россию в каждом технологическом цикле. Искусственный интеллект - одно из ключевых направлений этой конкуренции", - сказано в его заявлении.

Федоров подчеркнул, что будущее войны - за автономными системами. По его словам, задача Украины - повышать уровень автономности беспилотников и других боевых систем, чтобы они "быстрее выявляли цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения".

AI-платформа Минобороны

Министр рассказал о создании AI-платформы на базе Центра инноваций и развития оборонных технологий, которая позволяет:

безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных;

работать с большими массивами обозначенных фото- и видеоматериалов;

использовать данные, которые постоянно обновляются.

"Украина сегодня имеет уникальный массив данных с поля боя, которого нет больше нигде в мире. Речь идет о миллионах аннотированных кадров, собранных во время десятков тысяч боевых полетов", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что эти данные уже используют для тренировки нейросетей, которые автоматически обнаруживают наземные и воздушные цели в системе DELTA.