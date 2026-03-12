RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина впервые в мире позволила партнерам тренировать ИИ на реальных данных с поля боя

15:39 12.03.2026 Чт
2 мин
Украинский массив данных с поля боя содержит миллионы кадров, собранных за десятки тысяч полетов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)

Украина впервые в мире открывает для партнеров доступ к тренировке ИИ-моделей на основе реальных данных с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.

Читайте также: ИИ с украинским ДНК. Зачем Украина создает свою языковую модель и когда она заработает

Он рассказал, что Кабмин принял постановление, которое запускает новый формат сотрудничества между Украиной, украинскими компаниями и международными партнерами.

"Украина открывает возможность тренировать модели искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных боевых данных. В современной войне мы должны побеждать Россию в каждом технологическом цикле. Искусственный интеллект - одно из ключевых направлений этой конкуренции", - сказано в его заявлении.

Федоров подчеркнул, что будущее войны - за автономными системами. По его словам, задача Украины - повышать уровень автономности беспилотников и других боевых систем, чтобы они "быстрее выявляли цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения".

AI-платформа Минобороны

Министр рассказал о создании AI-платформы на базе Центра инноваций и развития оборонных технологий, которая позволяет:

  • безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных;
  • работать с большими массивами обозначенных фото- и видеоматериалов;
  • использовать данные, которые постоянно обновляются.

"Украина сегодня имеет уникальный массив данных с поля боя, которого нет больше нигде в мире. Речь идет о миллионах аннотированных кадров, собранных во время десятков тысяч боевых полетов", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что эти данные уже используют для тренировки нейросетей, которые автоматически обнаруживают наземные и воздушные цели в системе DELTA.

Напомним, украинское Минобороны рассказало о демонстрации новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus с ИИ в Киеве и объяснило, чем он важен.

Кроме того, Агентство оборонных закупок подписало рекордный контракт на закупку дронов Mavic, Autel и Matrice. Также готовятся решения с искусственным интеллектом.

