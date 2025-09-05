RU

Украина впервые вернула из-за границы украденные коррупционерами деньги, - НАБУ

Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина впервые в истории смогла вернуть из-за границы деньги, которые были украдены в результате коррупционной схемы. Вернуть удалось 3,3 миллиона евро (примерно 163 миллиона гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины(НАБУ).

В государственный бюджет поступят 3,377 миллиона евро от французской компании, которая фигурировала в деле о злоупотреблениях на государственном предприятии "Полиграфкомбинат "Украина".

"Это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, которую оплатит иностранный субъект. Соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля, а 3 сентября ее утвердил суд в Париже", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что государственное предприятие через эстонскую компанию-"прокладку" закупало у французской компании материалы по завышенным ценам. Бывший директор "Полиграфкомбината" получил за это неправомерную выгоду, причем не в денежном эквиваленте - а в виде авторских прав на дизайны защитных элементов документов.

Подозреваемыми в производстве в целом были восемь человек. Расследование велось при участии НАБУ, САП, правоохранителей Франции и Эстонии под эгидой Евроюста. Благодаря этому удалось реализовать возможность вернуть в Украину украденные деньги.

 

Другие дела НАБУ

Напомним, недавно бывший начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк получил подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В то же время сегодня, 5 сентября, о подозрении в злоупотреблении служебным положением сообщили руководительнице коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса".

Также 5 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для чиновника Министерства обороны, которого подозревают в получении неправомерной выгоды от застройщика.

