Украина впервые с начала войны открывает экспорт оружия

Украина вводит упрощенный механизм экспорта отечественного вооружения и военных технологий для стран-партнеров. Новая модель позволит сократить срок рассмотрения заявок от производителей в три раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, премьер-министра Юлии Свириденко и министра обороны Михаила Федорова.
Кабинет Министров принял постановление, запускающее специальный контролируемый механизм экспорта для украинских производителей. Упрощенная процедура будет действовать для поставок в страны, с которыми подписаны соглашения в формате Drone Deal, а ее главное изменение - сокращение срока рассмотрения заявок с 90 до 30 дней.
Как отметил Умеров, в стандартных случаях решение будет приниматься без обязательного рассмотрения Межведомственной комиссией.
"Мы сокращаем сроки, но не уменьшаем контроль. Это решение позволит украинским производителям работать быстрее, а государству - хранить все необходимые предохранители для защиты национальной безопасности", - подчеркнул Умеров.
Новый механизм будет действовать во время военного положения и будет распространяться на передачу вооружения стоимостью от 15 млн гривен (для комплектующих это ограничение не действует).
МИД будет формировать перечень государств-партнеров, а Минобороны будет ежеквартально обновлять список критических товаров, для которых упрощенная процедура не будет применяться из-за угрозы нацбезопасности.
Кроме того, правительство заложило финансовые предохранители для развития собственного оборонно-промышленного комплекса.
По словам Свириденко, часть прибыли от международных контрактов будет оставаться в стране.
"20% средств от экспорта готовых изделий и технологий и 30% - от экспорта комплектующих будут направляться в спецфонд госбюджета на развитие украинского ОПК", – заявила Свириденко.
Также государство будет защищать интеллектуальную собственность - технологии будут передаваться без отчуждения прав, а реэкспорт третьим сторонам возможен только по письменному согласию Украины.
Если же производимая по украинским технологиям продукция будет продаваться дальше, 20% ее стоимости поступит в наш госбюджет.
Безусловным приоритетом остается обеспечение украинской армии. Производитель сможет экспортировать продукцию только при условии, что докажет способность одновременно выполнять государственный и экспортный контракты.
В разрешении откажут, если Минобороны или другой госзаказчик планирует закупить эти товары для фронта.
Министр обороны Федоров подчеркнул, что прозрачные правила помогут масштабировать внутренний defense tech.
"Наша задача - создать условия, при которых украинские производители смогут масштабировать производство, открывать новые рынки и привлекать международные инвестиции, не теряя приоритета обеспечения Сил обороны", - сообщил Федоров.
Напомним, Украина активно развивает инструмент "дрон-дипломатки", заключая с международными партнерами специальные соглашения в сфере беспилотных технологий - Drone Deals.
Этот формат предполагает не только экспорт готового вооружения, но и масштабный обмен технологиями, привлечение финансирования, совместные инновации и подготовку специалистов. Теперь интерес к таким соглашениям проявили уже около 20 стран мира, для каждой из которых Киев предлагает индивидуальные условия сотрудничества.
Первым европейским государством, юридически зафиксировавшим запуск Drone Deal из Украины, стала Литва. Впоследствии в эту оборонную сеть присоединилась еще одна балтийская страна - Латвия официально стала шестым участником инициативы Drone Deal и подписала соответствующий документ во время переговоров с украинской стороной.
Кроме того, Киев еще с прошлого года ведет сложные переговоры о масштабном пятилетнем соглашении стоимостью 50 миллиардов долларов с Соединенными Штатами Америки, предусматривающем производство миллионов беспилотников в год и американские инвестиции.
Более подробно о том, кто покупает украинские БПЛА во время войны, как устроены секретные контракты и что этот бартер даст нашему государству, читайте в материале РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст.