Украина впервые с начала войны открывает экспорт оружия

Украина вводит упрощенный механизм экспорта отечественного вооружения и военных технологий для стран-партнеров. Новая модель позволит сократить срок рассмотрения заявок от производителей в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова , премьер-министра Юлии Свириденко и министра обороны Михаила Федорова .

Что предполагает Fast Track

Кабинет Министров принял постановление, запускающее специальный контролируемый механизм экспорта для украинских производителей. Упрощенная процедура будет действовать для поставок в страны, с которыми подписаны соглашения в формате Drone Deal, а ее главное изменение - сокращение срока рассмотрения заявок с 90 до 30 дней.

Как отметил Умеров, в стандартных случаях решение будет приниматься без обязательного рассмотрения Межведомственной комиссией.

"Мы сокращаем сроки, но не уменьшаем контроль. Это решение позволит украинским производителям работать быстрее, а государству - хранить все необходимые предохранители для защиты национальной безопасности", - подчеркнул Умеров.

Главные правила и ограничения

Новый механизм будет действовать во время военного положения и будет распространяться на передачу вооружения стоимостью от 15 млн гривен (для комплектующих это ограничение не действует).

МИД будет формировать перечень государств-партнеров, а Минобороны будет ежеквартально обновлять список критических товаров, для которых упрощенная процедура не будет применяться из-за угрозы нацбезопасности.

Кроме того, правительство заложило финансовые предохранители для развития собственного оборонно-промышленного комплекса.

По словам Свириденко, часть прибыли от международных контрактов будет оставаться в стране.

"20% средств от экспорта готовых изделий и технологий и 30% - от экспорта комплектующих будут направляться в спецфонд госбюджета на развитие украинского ОПК", – заявила Свириденко.

Также государство будет защищать интеллектуальную собственность - технологии будут передаваться без отчуждения прав, а реэкспорт третьим сторонам возможен только по письменному согласию Украины.

Если же производимая по украинским технологиям продукция будет продаваться дальше, 20% ее стоимости поступит в наш госбюджет.

Приоритет - Силы обороны

Безусловным приоритетом остается обеспечение украинской армии. Производитель сможет экспортировать продукцию только при условии, что докажет способность одновременно выполнять государственный и экспортный контракты.

В разрешении откажут, если Минобороны или другой госзаказчик планирует закупить эти товары для фронта.

Министр обороны Федоров подчеркнул, что прозрачные правила помогут масштабировать внутренний defense tech.

"Наша задача - создать условия, при которых украинские производители смогут масштабировать производство, открывать новые рынки и привлекать международные инвестиции, не теряя приоритета обеспечения Сил обороны", - сообщил Федоров.