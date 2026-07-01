ua en ru
Ср, 01 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Украина впервые с начала войны открывает экспорт оружия

19:25 01.07.2026 Ср
3 мин
Правительство кардинально изменило правила экспорта для ОПК
aimg Сергей Козачук
Украина впервые с начала войны открывает экспорт оружия Фото: украинским оружейникам разрешили экспорт (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина вводит упрощенный механизм экспорта отечественного вооружения и военных технологий для стран-партнеров. Новая модель позволит сократить срок рассмотрения заявок от производителей в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, премьер-министра Юлии Свириденко и министра обороны Михаила Федорова.

Что предполагает Fast Track

Кабинет Министров принял постановление, запускающее специальный контролируемый механизм экспорта для украинских производителей. Упрощенная процедура будет действовать для поставок в страны, с которыми подписаны соглашения в формате Drone Deal, а ее главное изменение - сокращение срока рассмотрения заявок с 90 до 30 дней.

Как отметил Умеров, в стандартных случаях решение будет приниматься без обязательного рассмотрения Межведомственной комиссией.

"Мы сокращаем сроки, но не уменьшаем контроль. Это решение позволит украинским производителям работать быстрее, а государству - хранить все необходимые предохранители для защиты национальной безопасности", - подчеркнул Умеров.

Главные правила и ограничения

Новый механизм будет действовать во время военного положения и будет распространяться на передачу вооружения стоимостью от 15 млн гривен (для комплектующих это ограничение не действует).

МИД будет формировать перечень государств-партнеров, а Минобороны будет ежеквартально обновлять список критических товаров, для которых упрощенная процедура не будет применяться из-за угрозы нацбезопасности.

Кроме того, правительство заложило финансовые предохранители для развития собственного оборонно-промышленного комплекса.

По словам Свириденко, часть прибыли от международных контрактов будет оставаться в стране.

"20% средств от экспорта готовых изделий и технологий и 30% - от экспорта комплектующих будут направляться в спецфонд госбюджета на развитие украинского ОПК", – заявила Свириденко.

Также государство будет защищать интеллектуальную собственность - технологии будут передаваться без отчуждения прав, а реэкспорт третьим сторонам возможен только по письменному согласию Украины.

Если же производимая по украинским технологиям продукция будет продаваться дальше, 20% ее стоимости поступит в наш госбюджет.

Приоритет - Силы обороны

Безусловным приоритетом остается обеспечение украинской армии. Производитель сможет экспортировать продукцию только при условии, что докажет способность одновременно выполнять государственный и экспортный контракты.

В разрешении откажут, если Минобороны или другой госзаказчик планирует закупить эти товары для фронта.

Министр обороны Федоров подчеркнул, что прозрачные правила помогут масштабировать внутренний defense tech.

"Наша задача - создать условия, при которых украинские производители смогут масштабировать производство, открывать новые рынки и привлекать международные инвестиции, не теряя приоритета обеспечения Сил обороны", - сообщил Федоров.

Что такое Drone Deals

Напомним, Украина активно развивает инструмент "дрон-дипломатки", заключая с международными партнерами специальные соглашения в сфере беспилотных технологий - Drone Deals.

Этот формат предполагает не только экспорт готового вооружения, но и масштабный обмен технологиями, привлечение финансирования, совместные инновации и подготовку специалистов. Теперь интерес к таким соглашениям проявили уже около 20 стран мира, для каждой из которых Киев предлагает индивидуальные условия сотрудничества.

Первым европейским государством, юридически зафиксировавшим запуск Drone Deal из Украины, стала Литва. Впоследствии в эту оборонную сеть присоединилась еще одна балтийская страна - Латвия официально стала шестым участником инициативы Drone Deal и подписала соответствующий документ во время переговоров с украинской стороной.

Кроме того, Киев еще с прошлого года ведет сложные переговоры о масштабном пятилетнем соглашении стоимостью 50 миллиардов долларов с Соединенными Штатами Америки, предусматривающем производство миллионов беспилотников в год и американские инвестиции.

Более подробно о том, кто покупает украинские БПЛА во время войны, как устроены секретные контракты и что этот бартер даст нашему государству, читайте в материале РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Оружие в Украине ОПК Рустем Умеров Юлия Свириденко Михаил Федоров
Новости
Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters
Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters
Аналитика
"Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака