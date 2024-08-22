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Украина признала использование систем HIMARS в Курской области, - The Times

Четверг 22 августа 2024 01:35
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Украина признала использование систем HIMARS в Курской области, - The Times Фото: ВСУ используют западные РСЗО в боях в Курской области (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские войска официально признали использование западных ракетных систем в наступательной операции на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Издание отмечает, что Вооруженные силы Украины подтвердили использование американских реактивных систем залпового огня HIMARS для уничтожения мостов, понтонов и инженерного оборудования российских войск в Курской области.

В публикации напомнили, что ранее украинские военные разрушили все три моста через реку Сейм, которые соединяли подконтрольную России территорию с маршрутами снабжения. В результате этих ударов, до 3 тыс. военных агрессора оказались в ловушке, а военные инженеры начали вынужденно возводить понтонные переправы.

Издание также отметило, что российские военные блогеры и международные журналисты с украинской стороны идентифицировали британские, американские и итальянские танки и бронемашины как такие, которые использовались во время штурма.

"Президент Украины Владимир Зеленский на днях признал безосновательными опасения западных союзников относительно последствий атак западным оружием по российской территории и призвал отменить все ограничения на использование западного оружия. Он также подтвердил, что Украина держала своих союзников в неведении накануне трансграничного наступления, зная, что они наложат вето на операцию, которая пересечет самую строгую из всех красных линий, которые имеет Россия", - пишет The Times.

Зеленский также отметил, что российский диктатор Владимир Путин не воплотил в жизнь свои угрозы возмездия НАТО, что свидетельствует об их ложности. Глава государства также призвал Запад отменить на применение дальнобойного оружия для ударов по тылам России, говорится в публикации.

Наступление ВСУ в Курской области

Две недели назад украинские военные проводят наступательную операцию на Курскую область. Целью является создание буферной зоны для прекращения атак на приграничье и оттягивания вражеских сил с фронта в Украине.

Военнослужащие Сил специальных операций признали, что уничтожили ударами из систем HIMARS несколько мостов и российских понтонных переправ в Курской области.

Также ВСУ показали видео первых боев и взятия пленных после начала операции в Курской области.

За две недели украинские военные взяли в плен большое количество солдат РФ.

Подробнее об ожиданиях от операции Сил обороны в Курской области и ее влиянии на войну в целом - читайте в нашем материале.

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