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"Мы не будем принимать долги". Зеленский сделал заявление о соглашении по недрам с США

Пятница 28 марта 2025 19:20
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"Мы не будем принимать долги". Зеленский сделал заявление о соглашении по недрам с США Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина не будет воспринимать вопрос старых долгов, если они будут упоминаться в соглашении о редкоземельных металлах с Соединенными Штатами Америки.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.

"Если будут какие-то те или иные рисковые вещи для нас, то безусловно я буду все это коммуницировать без секретов. В принципе я считаю, что главные базисные вещи компромиссные были очерчены в рамочном соглашении, на что мы готовы были идти", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что не знает, как упоминается "вопрос долгов" в новом соглашении, которое представили США.

"Если там поднимается этот вопрос, мы не будем воспринимать долги, как и я говорил, это для меня понятные абсолютно вещи, по крайней мере мы говорим о прошлом. Если будут подразумеваться какие-то перспективы. Новая поддержка, тогда Соединенные Штаты наверняка могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда нам ничего делать не будет", - сказал президент.

Соглашение о редкоземах

В феврале Украина и Соединенные Штаты должны были подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам. Однако 28 февраля произошла ссора президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, и поэтому соглашение не было подписано.

Недавно стало известно, что Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения о недрах. Однако Зеленский отметил, что если раньше речь шла о рамочном соглашении, то теперь речь о полноценном, которое должна ратифицировать Рада.

В то же время глава минфина США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых, и что это соглашение может быть заключено на следующей неделе.

Народный депутат Ярослав Железняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что новое соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.

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