Украина определила географию ответа на российские удары, - Зеленский

Украина определила географию активных действий в ответ на удары российских окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Доклад руководителя СБУ Александра Поклада о готовящихся наших активных действиях в ответ на российские удары. Географию ответа определили", - отметил глава государства.

Президент сообщил, что время ответа Украины будет выбрано так, чтобы был результат.

Напомним, сегодня, 4 сентября, российские оккупанты ударили по зданию СБУ в центре Киева. Вражеский беспилотник летел непосредственно в кабинет руководителя СБУ Александра Поклада.

Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку по столице. Он поручил обеспечить "адекватный и ощутимый" ответ на российский удар.