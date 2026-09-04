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Украина определила географию ответа на российские удары, - Зеленский

18:17 04.09.2026 Пт
1 мин
Время для ответа будет выбрано так, чтобы он дал результат
aimg Валерий Ульяненко
Украина определила географию ответа на российские удары, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Украина определила географию активных действий в ответ на удары российских окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Доклад руководителя СБУ Александра Поклада о готовящихся наших активных действиях в ответ на российские удары. Географию ответа определили", - отметил глава государства.

Президент сообщил, что время ответа Украины будет выбрано так, чтобы был результат.

Напомним, сегодня, 4 сентября, российские оккупанты ударили по зданию СБУ в центре Киева. Вражеский беспилотник летел непосредственно в кабинет руководителя СБУ Александра Поклада.

Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку по столице. Он поручил обеспечить "адекватный и ощутимый" ответ на российский удар.

Отметим, в результате атаки здание СБУ получило повреждения, есть раненые. Также пострадала гражданская инфраструктура поблизости. В момент удара в центральной части Киева находилось значительное количество людей.

О том, как меняется российская кампания обстрелов, почему реактивные "Герани" сложнее сбивать и к чему готовиться осенью - читайте в материале РБК-Украина.

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