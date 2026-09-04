Украина определила географию ответа на российские удары, - Зеленский
Украина определила географию активных действий в ответ на удары российских окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Доклад руководителя СБУ Александра Поклада о готовящихся наших активных действиях в ответ на российские удары. Географию ответа определили", - отметил глава государства.
Президент сообщил, что время ответа Украины будет выбрано так, чтобы был результат.
Напомним, сегодня, 4 сентября, российские оккупанты ударили по зданию СБУ в центре Киева. Вражеский беспилотник летел непосредственно в кабинет руководителя СБУ Александра Поклада.
Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку по столице. Он поручил обеспечить "адекватный и ощутимый" ответ на российский удар.
Отметим, в результате атаки здание СБУ получило повреждения, есть раненые. Также пострадала гражданская инфраструктура поблизости. В момент удара в центральной части Киева находилось значительное количество людей.
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