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Україна визначила географію відповіді на російські удари, - Зеленський

18:17 04.09.2026 Пт
1 хв
Час для відповіді буде обрано так, щоб вона дала результат
aimg Валерій Ульяненко
Україна визначила географію відповіді на російські удари, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна визначила географію активних дій у відповідь на удари російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада про підготовку наших активних дій у відповідь на російські удари. Географію відповіді визначили", - зазначив глава держави.

Президент повідомив, що час відповіді України буде обраний так, щоб був результат.

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва. Ворожий безпілотник летів безпосередньо до кабінету керівника СБУ Олександра Поклада.

Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку по столиці. Він доручив забезпечити "адекватну і відчутну" відповідь на російський удар.

Зазначимо, внаслідок атаки будівля СБУ зазнала пошкоджень, є поранені. Також постраждала цивільна інфраструктура поблизу. У момент удару в центральній частині Києва перебувала значна кількість людей.

Про те, як змінюється російська кампанія обстрілів, чому реактивні "Герані" складніше збивати і до чого готуватися восени - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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