Україна визначила географію відповіді на російські удари, - Зеленський

Україна визначила географію активних дій у відповідь на удари російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада про підготовку наших активних дій у відповідь на російські удари. Географію відповіді визначили", - зазначив глава держави.

Президент повідомив, що час відповіді України буде обраний так, щоб був результат.

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва. Ворожий безпілотник летів безпосередньо до кабінету керівника СБУ Олександра Поклада.

Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку по столиці. Він доручив забезпечити "адекватну і відчутну" відповідь на російський удар.