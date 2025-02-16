Украина определила "красные линии" интересов на встречах с Келлогом и Вэнсом, - Ермак

"Был действительно предметный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Украина четко определила "красные линии" собственных интересов", - отметил Ермак.

Как отметил руководитель ОП, разговор о соглашении по редкоземельным ресурсам был наполнен конкретикой, но "оно требует еще времени и идей для доработки".

"На каждой встрече, в каждом диалоге мы отстаивали линию, что диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС", - добавил он.

Ермак назвал нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности одной из важнейших за последние годы. По его словам, во время конференции "произошло немало, что может свидетельствовать о наработке плана завершения войны".