Украина определила "красные линии" интересов на встречах с Келлогом и Вэнсом, - Ермак

Украина очертила "красные линии" собственных интересов на встречах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом на Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президент Андрея Ермака в Telegram.
"Был действительно предметный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Украина четко определила "красные линии" собственных интересов", - отметил Ермак.
Как отметил руководитель ОП, разговор о соглашении по редкоземельным ресурсам был наполнен конкретикой, но "оно требует еще времени и идей для доработки".
"На каждой встрече, в каждом диалоге мы отстаивали линию, что диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС", - добавил он.
Ермак назвал нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности одной из важнейших за последние годы. По его словам, во время конференции "произошло немало, что может свидетельствовать о наработке плана завершения войны".
Во время нынешней Мюнхенской конференции по безопасности урегулирование войны в Украине стало одной из главных тем. Спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что берет 180 дней для привлечения всех сторон к урегулированию войны.
Кроме того, Келлог заявил, что не видит Европу физически за столом переговоров по Украине. Это вызвало возмущение среди европейских союзников. Также спецпредставитель Дональда Трампа назвал уступки, на которые должна пойти Россия для урегулирования войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение Украины и США по редкоземельным металлам пока не готово, а процесс обсуждения продолжается.
Больше заявлений об Украине на Мюнхенской конференции по безопасности - в материале РБК-Украина.
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