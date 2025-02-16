Україна визначила "червоні лінії" інтересів на зустрічах з Келлогом і Венсом, - Єрмак

"Була справді предметна розмова з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпредставником президента США з питань України та РФ Кітом Келлогом. Україна чітко визначила "червоні лінії" власних інтересів", - зазначив Єрмак.

Як наголосив керівник ОП, розмова про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів була наповнена конкретикою, але "вона потребує ще часу та ідей для доопрацювання".

"На кожній зустрічі, у кожному діалозі ми відстоювали лінію, що діалог про безпеку Європи не може бути без України та ЄС", - додав він.

Єрмак назвав цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки однією з найважливіших за останні роки. За його словами, під час конференції "відбулося чимало, що може свідчити про напрацювання плану завершення війни".