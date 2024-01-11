Российский корабль в любом месте мирового океана будет целью для Украины, - ВМС

Корабли под флагом Военно-морского флота России будут законными целями для Украины где бы то ни было, в любом месте мирового океана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу в интервью "Украинской правде".

Командующий ВМС прокомментировал информацию о строительстве в Абхазии новой морской базы.

"Есть такая информация. Это не совсем база, а пункт базирования, скорее всего, для рассредоточения корабельного состава. Потому что нельзя держать весь флот на одной базе. Тем более, Новороссийск не очень приятный порт для базирования из-за погодных условий, особенно зимой", - сказал он.

Как объяснил Неижпапа, база в Севастополе очень закрыта, защищена от ветров и географически удачна для стоянки кораблей. А порт Новороссийска напротив неудобен для стоянки кораблей.

На вопрос о том, будет ли российская база в Абхазии законной целью для Украины, он ответил: "Для нас законная цель - любой корабль, который несет Андреевский флаг Военно-морского флота России. Где бы он ни был в любом месте мирового океана".

Россия захватила море

Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. Сейчас Азовское море полностью находится под контролем РФ.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой. Однако российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина получит военные корабли, чтобы защитить суда, которые будут следовать по "зерновому коридору".