Россия спрячет остатки Черноморского флота на новой базе в оккупированной Абхазии

Россия разместит корабли Черноморского флота на базе в Абхазии, грузинском регионе, оккупированном Москвой в начале 1990-х.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое глава оккупационной администрации региона Аслан Бжания дал российскому изданию " Известия ".

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ", - сказал так называемый "президент" Абхазии.

Он дал это интервью на следующий день после встречи с президентом Владимиром Путиным.

Россия объявила Абхазию и другой грузинский регион, Южную Осетию, "независимыми государствами" в 2008 году после того, как российские войска вторглись в Грузию.

Напомним, Россия перебазировала почти полтора десятка кораблей Черноморского флота из оккупированного Севастополя в Новороссийск, который является крупнейшим портом на юге РФ. Причиной стали постоянные атаки на флот в Крыму.

При этом российские корабли, боясь новых ударов, стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма.