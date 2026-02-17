Украина выставит на продажу ТРЦ Ocean Plaza

По словам Свириденко, она провела встречу с главой Фонда госимущества Дмитрием Наталухой и и.о. главы Госгеонадр Леонидом Музыкусом. Они обсудили продажу санкционных активов и аудит лицензий на использование недр.

Она отметила, что график продажи конфискованного имущества уже утвержден Кабмином и охватывает 26 объектов по всей стране. Правительство способствует тому, чтобы первые лоты были выставлены на торги как можно быстрее.

Согласно утвержденному графику, первыми на аукцион пойдут:

ТЦ "Оушен Плаза" (ООО "Инвестиционный союз "Либідь");

ООО "Николаевский глиноземный завод";

Отель в Буковеле (ООО "АМСТЕЛ-СКИ");

ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".

Отдельным вопросом встречи стал аудит "спящих" спецразрешений на добычу стратегических полезных ископаемых и нефтегазоносных недр. Свириденко подчеркнула, что лицензии на месторождения, которые простаивали до начала полномасштабного вторжения, будут аннулированы.

"Активы не должны простаивать, а должны работать на экономику", - подчеркнула вице-премьер.

Она поручила ускорить аудит лицензий, чтобы выйти на системные решения в сфере недропользования уже в марте.