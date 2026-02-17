Кабмін виставить на продаж ТРЦ Ocean Plaza

За словами Свириденко, вона провела зустріч із головою Фонду держмайна Дмитром Наталухою та в.о. голови Держгеонадр Леонідом Музикусом. Вони обговорили продаж санкційних активів і аудит ліцензій на використання надр.

Вона зазначила, що графік продажу конфіскованого майна вже затверджений Кабміном і охоплює 26 об'єктів по всій країні. Уряд сприяє тому, щоб перші лоти були виставлені на торги якомога швидше.

Згідно із затвердженим графіком, першими на аукціон підуть:

ТЦ "Оушен Плаза" (ТОВ "Інвестиційний союз "Лібідь");

ТОВ "Миколаївський глиноземний завод";

Готель у Буковелі (ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ");

ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

Окремим питанням зустрічі став аудит "сплячих" спецдозволів на видобуток стратегічних корисних копалин і нафтогазоносних надр. Свириденко наголосила, що ліцензії на родовища, які простоювали до початку повномасштабного вторгнення, будуть анульовані.

"Активи не повинні простоювати, а повинні працювати на економіку", - наголосила віцепрем'єрка.

Вона доручила прискорити аудит ліцензій, щоб вийти на системні рішення у сфері надрокористування вже в березні.