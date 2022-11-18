Украина будет производить военную технику с шестью странами НАТО: подробности

Украина планирует производить и разрабатывать тяжелые вооружения и военную технику с шестью странами-членами НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу государственного концерна "Укроборонпром".
"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. Укроборонпром будет совместно производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с 6 странами-членами Альянса" - говорится в заявлении.
Речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких странах, с которыми уже заключены определенные соглашения.
"Да мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения" - заявляют в концерне.
Отмечается, что для этого используются имеющиеся мощности, а также и созданные в безопасных местах. Концерн и МИД Украины договорились о дальнейшей координации действий по ускоренному развитию существующих международных оборонных проектов и появлению уже новых.
"Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины", - добавили в "Укроборонпроме".
Напомним, что государственный концерн "Укроборонпром" уже скоро выпустит новые ударные беспилотники для Вооруженных сил. Отечественные БПЛА будут отличаться от иранских "Шахедов" многофункциональностью.
Также "Укроборонпром" наладил производство снарядов разного калибра, однако сейчас стоит вопрос наращивания объемов. В то же время, союзники Украины помогают нашим воинам поставками калибра 155 мм.
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