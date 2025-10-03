Украина решила "спрятать" производителей оружия от российских атак: о чем речь

Правительство Украины разрешило убрать из публичных реестров всю информацию об украинских производителях оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

"На запрос производителей правительство приняло решение ограничить доступ к данным о предприятиях ОПК из публичных реестров, в частности об их местонахождении и производственных мощностях", - сообщила Свириденко.

При этом сокрытие данных произойдет именно из публичных агрегаторов, что сделает невозможным получение доступа к ним кем-либо. Норма будет касаться исключительно оборонных производителей, и исключительно на время действия военного положения.

"Спасибо Минобороны за наработанное решение. Безопасность нашей оборонной индустрии - ключевое условие, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и еще эффективнее обеспечивать нашу армию всем необходимым", - добавила премьер.