Україна вирішила "сховати" виробників зброї від російських атак: про що мова
Уряд України дозволив прибрати з публічних реєстрів усю інформацію про українських виробників зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.
"На запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності", - повідомила Свириденко.
При цьому приховування даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, що унеможливить отримання доступу до них будь-ким. Норма буде стосуватися виключно оборонних виробників, та виключно на час дії воєнного стану.
"Дякую Міноборони за напрацьоване рішення. Безпека нашої оборонної індустрії - ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним", - додала прем'єр.
Експорт української зброї
Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що готуються угоди щодо контрольованого експорту зброї. Експорт видів озброєння, які Україна має у профіциті (більше, ніж потрібно Силам оборони) може дати додаткові кошти для фінансування потрібної зброї.
США та Європа активно цікавляться українським озброєнням. Також великий інтерес демонструють африканські держави. Секретар РНБО Рустем Умеров анонсував Технологічну ставку найближчим часом, де буде розглядатися питання налагодження збройового експорту.