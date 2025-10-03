Україна вирішила "сховати" виробників зброї від російських атак: про що мова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

"На запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності", - повідомила Свириденко.

При цьому приховування даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, що унеможливить отримання доступу до них будь-ким. Норма буде стосуватися виключно оборонних виробників, та виключно на час дії воєнного стану.

"Дякую Міноборони за напрацьоване рішення. Безпека нашої оборонної індустрії - ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним", - додала прем'єр.