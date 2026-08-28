Украина планирует запускать по РФ 1000 дронов в день: Зеленский поставил задачу
Украина планирует выйти на производство тысячи дальнобойных дронов в день для ответов на атаки РФ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Увеличение производства и защита угроз
Во время заседания Ставки перед украинским ОПК была поставлена задача существенно нарастить выпуск БПЛА для дальнобойных ударов по территории РФ.
"Задача: тысяча дронов для дальнобойных санкций в день против России, сейчас в среднем 300 плюс наших дальнобойных санкций. Должна быть больше. Вполне конкретная цель есть, и выполним эту задачу", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, РФ усилила террор и массированно применяет именно реактивные "Шахеды". Постоянные атаки зафиксированы в Киеве, Харькове, Запорожье, Сумской, Черниговской, Днепровской, Херсонской и Киевской областях.
"Важно, чтобы было существенное ускорение по производству перехватчиков, именно против таких реактивных шахедов, чтобы наши дистрайки давали России большее чувство их ответственности за выбор эту войну продолжать", - добавил президент.
Последствия украинских "дальнобойных санкций"
Глава государства подчеркнул, что системные удары Силы обороны по объектам в РФ уже дают ощутимый экономический и логистический эффект.
У России уменьшились запасы и экспорт бензина, возникли существенные проблемы с логистикой. РФ впервые в истории начала импортировать бензин и тратит средства бюджета на поддержку нефтяных компаний.
Он подчеркнул, что подобных потерь для врага станет больше, если Москва будет отказываться от нормальных переговоров об окончании войны.
Удары по российским НПЗ
Напомним, в ночь на 26 августа Силы обороны Украины поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.
В тот день украинские силы поразили 16 военных и инфраструктурных объектов на территории России, среди которых НПЗ, аэродромы и ракетное подразделение.
В результате атаки беспилотника четвертый по величине НПЗ России полностью остановил переработку сырой нефти из-за повреждения нескольких установок.
Завод является вторым по объемам производителем бензина в РФ и способен перерабатывать около 15 млн. тонн нефти в год.