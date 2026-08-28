Україна планує запускати по РФ 1000 дронів на день: Зеленський поставив завдання
Україна планує вийти на виробництво тисячі далекобійних дронів на день для відповідей на атаки РФ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Збільшення виробництва та захист загроз
Під час засідання Ставки перед українським ОПК поставили завдання суттєво наростити випуск БПЛА для далекобійних ударів по території РФ.
"Завдання: тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії, зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання", - наголосив Зеленський.
За його словами, РФ посилила терор і масовано застосовує саме реактивні "Шахеди". Постійні атаки зафіксовані в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Сумщині, Чернігівщині, Дніпровщині, Херсонщині та Київщині.
"Важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів, саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати", - додав президент.
Наслідки українських "далекобійних санкцій"
Глава держави підкреслив, що системні удари Сили оборони по об'єктах у РФ вже дають відчутний економічний та логістичний ефект.
У Росії зменшилися запаси та експорт бензину, виникли суттєві проблеми з логістикою. РФ уперше в історії почала імпортувати бензин і витрачає кошти бюджету на підтримку нафтових компаній.
Він підкреслив, що подібних втрат для ворога ставатиме більше, якщо Москва відмовлятиметься від нормальних переговорів про закінчення війни.
Удари по російських НПЗ
Нагадаємо, в ніч на 26 серпня Сили оборони України уразили один з найбільших нафтопереробних заводів РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області.
Загалом того дня українські сили уразили 16 військових та інфраструктурних об'єктів на території Росії, серед яких НПЗ, аеродроми та ракетний підрозділ.
Внаслідок атаки безпілотника четвертий за величиною НПЗ Росії повністю зупинив переробку сирої нафти через пошкодження декількох установок.
Завод є другим за обсягами виробником бензину в РФ і здатний переробляти близько 15 млн тонн нафти на рік.