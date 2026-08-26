Украина за сутки ударила по 16 объектам РФ: поражены НПЗ, аэродромы и ракетное подразделение

В ночь на 26 августа Силы обороны Украины поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ , заявление Сил беспилотных систем и сообщение президента Владимира Зеленского.

В Генштабе подтвердили, что в результате поражения завода на его территории произошел пожар, степень нанесенного ущерба сейчас уточняется.

В СБС отметили, что российский завод поразили операторы 1-го ОЦ вместе с другими составляющими СОУ. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 800 км.

Что известно о НПЗ

ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессора, которое входит в группу "Лукойл". Его мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, серу и другие нефтепродукты. Он задействован в обеспечении потребностей российских окупантов.

16 объектов РФ в сутки

Зеленский подчеркнул, что только за сутки Украина применила "дальнобойные санкции" против 16 объектов россиян.

"В частности, были дальнобойные ответы по нефтяным объектам - российскому нефтяному кошельку, финансирующему войну. Также по аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, постоянно используемым для нанесения ударов по Украине. Сработали наши санкции и по военному предприятию, российской логистике", - говорится в заявлении главы государства.

Президент подчеркнул, что война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Он заявил, что Украина отвечает на вражеские удары и делает это так, чтобы "цена войны для агрессора неизбежно росла".