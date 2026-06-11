Украина опережает РФ в войне дронов, а потери россиян превысили темпы набора, - Сырский

Украинские операторы дронов обезвредили на 12,5 тысяч российских оккупантов больше, чем РФ привлекла в свои вооруженные силы за этот же период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Украина наращивает преимущество в войне дронов

По словам Сырского, развитие беспилотных систем имеет ключевое значение для достижения преимущества над российским агрессором.

"И сегодня мы уже имеем основания утверждать, что в этом соревновании технологий, инноваций и производственных возможностей Украина как минимум не уступает противнику, а на отдельных направлениях - опережает его", - подчеркнул он.

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По направлению FPV-дронов Силы обороны Украины превосходят врага в соотношении 1,5 к 1, и в течение последних месяцев это преимущество продолжает расти в нашу пользу, отметил главнокомандующий.

Каких результатов удалось достичь в мае

Как сообщил Сырский, в мае подразделения беспилотных систем Сил обороны:

поразили почти 180 тысяч верифицированных целей противника;

улучшили результат на 12,7% по сравнению с апрелем;

обезвредили около 4 тысяч российских дронов типа "Шахед";

поразили около 10 тысяч позиций операторов вражеских беспилотников.

Количество сбитых "Шахедов" в мае выросло на 27% по сравнению с предыдущим месяцем.

Роботы выполнили более 12 тысяч задач

Отдельно Сырский обратил внимание на рост роли наземных роботизированных комплексов.

По его словам, такие системы все чаще используются для доставки боеприпасов, провизии, эвакуации раненых и выполнения других задач на самых опасных участках фронта.

В мае наземные роботизированные комплексы выполнили 12,5 тысячи задач. В то же время главнокомандующий отметил, что потенциал их применения значительно выше, однако с начала года существуют проблемы с обеспечением и поставками этих систем.

Почти 2 тысячи ударов по тыловым целям

Во время совещания по развитию беспилотных систем также проанализировали результаты программы Middle Strike.

Только за май Силы обороны осуществили почти 2 тысячи поражений на оперативно-тактическую глубину.

В частности было поражено 414 штабов, пунктов управления, районов сосредоточения и других важных объектов российской армии.

По словам Сырского, эффективнее бить по целям на расстоянии до 200 километров удалось благодаря созданию в корпусах специальных координационных центров, которые улучшили взаимодействие между подразделениями Сил обороны.