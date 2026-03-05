Украина требует от Венгрии доступа к переданным Россией пленным

"Передача Россией двух пленных украинцев венгерской стороне является грубым нарушением Международного гуманитарного права. Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию", - говорится в сообщении.

В Коордштабе отметили, что цель этой провокации - в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы.

В то же время отмечается, что поддержка военных преступлений Москвы, манипулирование жизнями украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины.

Украина призывает всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в российский плен в результате агрессии РФ, разменной монетой.

"В то же время требуем предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших защитников", - отметили в Коордштабе.

Там также напомнили, что в 2023 году без согласования с Украиной в Венгрию уже было передано из России 11 украинских граждан.