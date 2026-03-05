Україна вимагає від Угорщини доступу до переданих Росією полонених

"Передача росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права. Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію", - йдеться в повідомленні.

У Коордштабі зазначили, що мета цієї провокації - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії росії проти Європи.

Водночас наголошується, що підтримка воєнних злочинів Москви, маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України.

Україна закликає усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії РФ, розмінною монетою.

"Водночас вимагаємо надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати наших захисників", - наголосили у Коордштабі.

Там також нагадали, що у 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з росії 11 українських громадян.