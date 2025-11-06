RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина потребовала от Италии отпустить фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"

Иллюстративное фото: Украина заявила о необходимости отпустить фигуранта дела о подрыве "Северных потоков" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Задержанного в Италии украинца Сергея Кузнецова, которого удерживают в тюрьме за якобы участие в подрыве "Северных потоков", необходимо отпустить.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что предоставляют консульскую поддержку украинцу Сергею Кузнецову с момента его задержания. Также украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с италийскими правоохранителями и пенитенциарным учреждением, чтобы там соблюдали условия содержания гражданина Украины. 

Как отметили в ведомстве, после сообщений о том, что Кузнецов объявил голодовку, сотрудники консульства Украины в Милане провели с ним 5 ноября экстренную встречу. Она была четвертой с момента его задержания в августе этого года. 

Дипломаты выяснили актуальное состояние гражданина, условия его содержания, отношение администрации заведения, который предложил ему всестороннее содействие со стороны дипломатического учреждения. 

"Украина продолжит отстаивать законные права и интересы своего гражданина, бороться за их неукоснительное соблюдение. Еще раз подчеркиваем готовность к взаимодействию с итальянской и немецкой сторонами в ходе расследования дела, в то же время требуем возвращения нашего гражданина в Украину", - уточнили в МИД. 

Кузнецов объявил голодовку

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку.

Адвокат подозреваемого рассказал, что Кузнецова удерживают в тюрьме строгого режима без надлежащих санитарных условий, диетического питания, доступа к информации и связи с семьей.

Лубинец подчеркнул, что такие условия содержания недопустимы и нарушают положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныИталияСеверный поток