Україна вимагає від Італії відпустити фігуранта справи про підрив "Північних потоків"

Затриманого в Італії українця Сергія Кузнєцова, якого утримують у в'язниці за нібито участь у підриві "Північних потоків", необхідно відпустити.
Як передає РБК-Україна, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
У МЗС зазначили, що надають консульську підтримку українцю Сергію Кузнєцову з моменту його затримання. Також українські дипломати перебувають у постійному контакті з італійськими правоохоронцями та пенітенціарною установою, щоб там дотримувалися умов утримання громадянина України.
Як зазначили у відомстві, після повідомлень про те, що Кузнєцов оголосив голодування, співробітники консульства України в Мілані провели з ним 5 листопада екстрену зустріч. Вона була четвертою з моменту його затримання в серпні цього року.
Дипломати з'ясували актуальний стан громадянина, умови його утримання, ставлення адміністрації закладу, який запропонував йому всебічне сприяння з боку дипломатичної установи.
"Україна продовжить відстоювати законні права та інтереси свого громадянина, боротися за їх неухильне дотримання. Ще раз наголошуємо на готовності до взаємодії з італійською та німецькою сторонами під час розслідування справи, водночас вимагаємо повернення нашого громадянина в Україну", - уточнили в МЗС.
Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про те, що затриманий в Італії українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", оголосив голодування.
Адвокат підозрюваного розповів, що Кузнєцова утримують у в'язниці суворого режиму без належних санітарних умов, дієтичного харчування, доступу до інформації та зв'язку з сім'єю.
Лубинець наголосив, що такі умови утримання є неприпустимими і порушують положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.