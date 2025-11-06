Україна вимагає від Італії відпустити фігуранта справи про підрив "Північних потоків"

У МЗС зазначили, що надають консульську підтримку українцю Сергію Кузнєцову з моменту його затримання. Також українські дипломати перебувають у постійному контакті з італійськими правоохоронцями та пенітенціарною установою, щоб там дотримувалися умов утримання громадянина України.

Як зазначили у відомстві, після повідомлень про те, що Кузнєцов оголосив голодування, співробітники консульства України в Мілані провели з ним 5 листопада екстрену зустріч. Вона була четвертою з моменту його затримання в серпні цього року.

Дипломати з'ясували актуальний стан громадянина, умови його утримання, ставлення адміністрації закладу, який запропонував йому всебічне сприяння з боку дипломатичної установи.

"Україна продовжить відстоювати законні права та інтереси свого громадянина, боротися за їх неухильне дотримання. Ще раз наголошуємо на готовності до взаємодії з італійською та німецькою сторонами під час розслідування справи, водночас вимагаємо повернення нашого громадянина в Україну", - уточнили в МЗС.