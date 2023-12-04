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Украина выполнила все меры для разблокирования границы с Польшей, - замминистра

Фото: Сергей Деркач, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина выполнила меры для разблокирования границы с Польшей, о которых договаривались с Европейской комиссией и Варшавой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача в эфире телемарафона.

Он рассказал, что в вопросе блокады границы уже есть сдвиг, поскольку был открыт пункт пропуска "Угринов - Долгобичув". 

"Помимо этого, согласно последним договоренностям с Европейской комиссией и польским правительством, мы наработали ряд мер, которые должны были бы фактически удовлетворить протестующих и остановить протест. Фактически эти меры все выполнены", - отметил Деркач. 

Чиновник добавил, что Украина технически готова к открытию новых полос для пустых транспортных средств в системе "єЧерга", что было обещано ранее. Это возможно только в случае открытия границы. 

О всех принятых мерах наша страна рассказала правительству Польши и Еврокомиссии. 

По словам Деркача, сегодня было заседание Совета по вопросам транспорта, торговли и энергетики в Еврокомиссии, на котором, в частности, обсуждался вопрос блокады границы Польши с Украиной. 

"Большинство государств ЕС выступили за поддержку Украины. Фактически каждая страна выступила с осуждением протестов, которые происходят на украинско-польском и украинско-словацком границах, что приводит к экономическому ущербу для всего ЕС и точно не помогает Украине выиграть войну. Поэтому были громкие заявления от некоторых стран ЕС и от ЕК о немедленных мерах для польского правительства", - добавил он. 

Блокада границы Украины с Польшей

Напомним, несколько недель назад польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной. Они фактически заблокировали границу - там пропускали по 1-2 грузовика в час. 

Перевозчики требуют, чтобы Евросоюз вернул для украинских водителей систему разрешений. 

Сегодня, 4 декабря, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна будет требовать вернуть разрешения от ЕС для Украины.

 

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