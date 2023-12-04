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Україна виконала всі заходи для розблокування кордону з Польщею, - заступник міністра

Фото: Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна виконала заходи щодо розблокування кордону з Польщею, про які домовлялися з Європейською комісією та Варшавою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача в ефірі телемарафону.

Він розповів, що у питанні блокади кордону вже є зрушення, оскільки було відкрито пункт пропуску "Угринів - Долгобичув".

"Окрім цього, згідно з останніми домовленостями з Європейською комісією та польським урядом, ми напрацювали низку заходів, які мали б фактично задовольнити протестувальників та зупинити протест. Фактично ці заходи всі виконані", - зазначив Деркач.

Чиновник додав, що Україна технічно готова до відкриття нових смуг для порожніх транспортних засобів у системі "єЧерга", що було обіцяно раніше. Це можливо лише у разі відкриття кордону.

Про всі вжиті заходи наша країна розповіла уряду Польщі та Єврокомісії.

За словами Деркача, сьогодні було засідання Ради з питань транспорту, торгівлі та енергетики у Єврокомісії, на якому, зокрема, було обговорено питання блокади кордону Польщі з Україною.

"Більшість держав ЄС виступили за підтримку України. Фактично кожна країна виступила із засудженням протестів, що відбуваються на українсько-польському та українсько-словацькому кордонах, що призводить до економічної шкоди для всього ЄС і точно не допомагає Україні виграти війну. Тому були гучні заяви від деяких країн ЄС та від ЄК про негайні заходи для польського уряду", - додав він.

Блокада кордону України з Польщею

Нагадаємо, кілька тижнів тому польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною. Вони фактично заблокували кордон - там пропускали по 1-2 вантажівки на годину.

Перевізники вимагають, щоби Євросоюз повернув для українських водіїв систему дозволів.

Сьогодні, 4 грудня, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна вимагатиме повернути дозволи від ЄС для України.

 

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