Польша будет требовать от ЕС отмены транспортного безвиза для Украины, - премьер

Польша планирует требовать у Европейского союза возвращения системы разрешений для украинских перевозчиков, которые прибывают в страну.

Об заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WNP.pl .

"Мы будем очень жестко и однозначно требовать возобновления системы разрешений на перевозку для украинских грузовиков и украинских водителей, которые проезжают и прибывают в Польшу. Эта система действовала до весны 2022 года и работала хорошо, затем ее поменяла Еврокомиссия, и сегодня перевозчики блокируют границу", - заявил Моравецкий.

Он добавил, что такие изменения будут регулировать транспортный рынок "справедливым и равноценным образом".

Транспортный безвиз

Стоит заметить, что еще в прошлом году, после того, как российские оккупанты вторглись в Украину, Евросоюз ввел транспортный безвиз для нашей страны.

Он предусматривал, что украинские перевозчики не должны получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

Недавно польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной. Они пропускают по 1-2 грузовика в час. Главным условием для прекращения забастовки является возвращение системы разрешений для украинских перевозчиков.

Более детально о блокаде границы можете узнать в материале РБК-Украина.