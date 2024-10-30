Украина производит почти 20 САУ "Богдана" в месяц, - Зеленский

Что такое САУ "Богдана"

САУ "Богдана" - украинская самоходная артиллерийская установка с калибром пушки 155 мм, соответствующая стандартам НАТО. Ее обслуживает экипаж из пяти человек, а максимальная скорость машины составляет 80 км/ч. Установка способна поражать цели на расстоянии до 60 км.

Разработка САУ началась в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения, а в 2023 году ее официально приняли на вооружение ВСУ.

Весной этого года производство установок "Богдана" составило 8 единиц в месяц.

Однако к середине лета Дания профинансировала и заказала производство уже 18 единиц САУ "Богдана".

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