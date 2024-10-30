Україна виготовляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський

Що таке САУ "Богдана"

САУ "Богдана" - це українська самохідна артилерійська установка з калібром гармати 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Її обслуговує екіпаж із п'яти осіб, а максимальна швидкість машини становить 80 км/год. Установка здатна вражати цілі на відстані до 60 км.

Розробка САУ розпочалася у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування, а у 2023 році її офіційно прийняли на озброєння ЗСУ.

Навесні цього року виробництво установок "Богдана" становило до 8 одиниць на місяць.

Однак до середини літа Данія профінансувала і замовила виробництво вже 18 одиниць САУ "Богдана".

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