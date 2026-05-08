Украина изготовит 25 тысяч боевых роботов для замены людей в "зоне смерти"

Наземные роботизированные комплексы (НРК) стали универсальным инструментом: они эвакуируют раненых, обстреливают врага и устанавливают мины.

Командиры называют их "новой кавалерией", поскольку машины за считанные минуты выполняют задачи, которые раньше стоили солдатам жизни.

Главной причиной массового внедрения роботов является спасение жизней бойцов, рассказал командир батальона НРК бригады "К-2" Александр Афанасьев. Эта бригада стала первым в мире подразделением, которое полностью специализируется на эксплуатации наземных беспилотников на линии фронта.

Рекордная интенсивность миссий

The Telegraph со ссылкой на данные президента Украины Владимира Зеленского отмечает, что количество операций с участием наземных платформ стремительно растет. В частности, были зафиксированы следующие показатели:

в апреле роботами выполнено 10 281 миссию по снабжению и эвакуации;

по снабжению и эвакуации; средняя интенсивность составила 343 миссии в сутки.

В то же время для сравнения приводятся данные ноября прошлого года, когда этот показатель составлял всего 2 900 миссий.

Роберт Толласт, эксперт Королевского института объединенных служб (RUSI, отметил, что такой технологический скачок меняет характер современной войны, а бои между роботами становятся вопросом времени.

Причины перехода на беспилотные системы

Развитие "армии роботов" стало вынужденным шагом из-за высокой активности российских дронов. Территория вокруг фронта превратилась в "зону смерти", где любая движущаяся цель оказывается под огнем за считанные секунды.

Ранее для логистики использовали пикапы и бронированную технику, однако их уничтожали быстрее, чем успевали заменять. Использование НРК позволяет доставлять ресурсы и удерживать позиции тогда, когда пребывание людей на участке слишком опасно.