ua en ru
Пн, 08 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина отреагировала на возможные поставки из Ирландии в РФ компонента для ракет

22:55 08.06.2026 Пн
3 мин
Этот компонент используют для производства российских ракет, беспилотников, военных самолетов и других видов вооружения
aimg Анастасия Никончук
Украина отреагировала на возможные поставки из Ирландии в РФ компонента для ракет Фото: Андрей Сибига (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина поддержала расследование возможных поставок европейского глинозема, который может использоваться российской оборонной промышленностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в сети Х.

Министр отреагировал на публикации о возможном попадании произведенного в Европе глинозема в цепочки поставок, связанные с российской оборонной промышленностью.

По его словам, подобная информация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку алюминий остается одним из ключевых материалов для изготовления ракет, беспилотников, военной авиации и других видов вооружений, которые Россия использует против Украины.

«Никакого алюминия для российской военной машины», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

По словам Сибиги, Киев приветствует решение ирландских властей начать официальную проверку обстоятельств возможного экспорта такого сырья и ожидает, что расследование будет проведено быстро, независимо и максимально прозрачно.

Он отметил, что европейские производственные мощности и логистические цепочки не должны прямо или косвенно работать на потребности российского военно-промышленного комплекса.

Читайте также: Путин упустил шанс выйти из провальной войны, - Сибига

Вместо этого, считает министр, Москва должна быть лишена доступа к критически важным ресурсам и материалам, необходимым для продолжения производства вооружений.

Глава МИД также напомнил, что ранее введенные Евросоюзом ограничения в отношении целлюлозы и хрома уже показали свою эффективность. По его мнению, аналогичный подход необходимо применить и к поставкам глинозема.

Предыстория

Поводом для заявлений стали публикации о деятельности ирландского завода Aughinish, который считается крупнейшим производителем глинозема в Европе. Предприятие принадлежит компании "Русал", основанной российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями западных стран.

Согласно данным российских таможенных документов, с которыми ознакомились журналисты Financial Times, одним из крупнейших получателей продукции Aughinish в 2025 году стал завод "Русала" в Красноярске.

По данным Киевской школы экономики, этот город входит в перечень важных центров российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, как сообщала Irish Times, алюминий с красноярского предприятия через торговые структуры мог поставляться компаниям, связанным с российской оборонной отраслью.

Эксперты отмечают, что алюминий и его сплавы широко используются при производстве бронетехники, авиации, ракетного вооружения и беспилотных систем.

Напоминаем, что глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал реакцию Польши на решение о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "имени героев УПА", которое вызвало возмущение польской стороны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Российская Федерация бізнес РФ Евросоюз
Новости
Сикорский вступился за польский орден Зеленского и вспомнил о Шредере
Сикорский вступился за польский орден Зеленского и вспомнил о Шредере
Аналитика
82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция