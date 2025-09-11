ua en ru
Украина отреагировала на циничное заявление главы МИД Словакии о дронах в Польше

Четверг 11 сентября 2025 15:46
Украина отреагировала на циничное заявление главы МИД Словакии о дронах в Польше Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий
Автор: Милан Лелич, Ірина Глухова

Представитель МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на заявление словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара. Ранее тот выразил надежду, что дроны, которые проникли в Польшу, якобы должны были оказаться на территории Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Представитель МИД Георгий Тихий, в ответ на вопрос журналистов относительно заявления словацкого министра о ночной атаке на Польшу, прокомментировал ситуацию.

"Большое количество российских дронов залетело в воздушное пространство Польши - это факт эмпирической действительности, который не требует веры. Такое массированное пересечение границы российскими дронами не могло быть случайным - это абсолютно сознательная эскалация со стороны России. Именно так ее характеризуют в Польше и других странах-партнерах", - отметил представитель МИД.

Он призвал словацкую сторону "не снимать ответственность с Москвы неуместными сомнениями и признать реальность такой, какой она есть, а не такой, в которую хотелось бы верить".

Представитель подчеркнул, что это реальность российской агрессии, которая угрожает всей Европе и которую Путин (ред.- диктатор РФ Владимир Путин) пытается расширить за пределы Украины.

"Каждое адекватное европейское правительство должно сейчас думать над тем, как вместе с Украиной остановить Россию и завершить войну, а не над тем, как оправдывать российскую эскалацию", - добавил Тихий.

По его словам, для завершения войны требуется усиление консолидированного давления на Москву, перекрытие финансирования войны, укрепление Украины и сотрудничество противовоздушных возможностей Украины и партнеров для сбивания российских дронов и ракет.

Также он подчеркнул, что Россия не имеет никакого права запускать дроны и ракеты по Польше, Украине, Словакии или любой другой стране.

Что предшествовало

Вчера министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, комментируя ситуация с проникновением российских беспилотников на территорию Польши, заявил, что хочет верить, что упавшие в Польше дроны должны были оказаться в Украине.

"Хочу верить, что дроны, которые проникли на территорию Польши, были не для атаки на Польшу, а должны были оказаться на территории Украины", - цинично сказал он.

