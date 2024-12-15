Украина хочет помочь Сирии зерном, мукой и маслом

Украина решает вопрос о логистике с Сирией. Киев может помочь сирийцам предоставив зерно, муку и масло.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

"Сегодня обсудил с нашими чиновниками - Министерством иностранных дел и Минагро - вопрос о продовольственной помощи в рамках программы "Зерно из Украины", в частности помощь для Сирии", - рассказал президент.

Он пояснил, что это гуманитарная программа Украины, которая уже сделала много для стабилизации продовольственной ситуации в сложных регионах мира.

"Сейчас мы можем помочь сирийцам украинской пшеницей, мукой, нашим маслом - нашими продуктами, которые глобально работают для обеспечения продовольственной безопасности. Координируемся с партнерами и сирийской стороной - решаем по логистике", - добавил он.

Глава государства отметил, что Украина обязательно поддержит этот регион, чтобы спокойствие там могло стать опорой в движении к реальному миру.