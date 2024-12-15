Украина хочет помочь Сирии зерном, мукой и маслом
Украина решает вопрос о логистике с Сирией. Киев может помочь сирийцам предоставив зерно, муку и масло.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
"Сегодня обсудил с нашими чиновниками - Министерством иностранных дел и Минагро - вопрос о продовольственной помощи в рамках программы "Зерно из Украины", в частности помощь для Сирии", - рассказал президент.
Он пояснил, что это гуманитарная программа Украины, которая уже сделала много для стабилизации продовольственной ситуации в сложных регионах мира.
"Сейчас мы можем помочь сирийцам украинской пшеницей, мукой, нашим маслом - нашими продуктами, которые глобально работают для обеспечения продовольственной безопасности. Координируемся с партнерами и сирийской стороной - решаем по логистике", - добавил он.
Глава государства отметил, что Украина обязательно поддержит этот регион, чтобы спокойствие там могло стать опорой в движении к реальному миру.
Заметим, что еще вчера Зеленский заявил о готовности помочь Сирии и объяснил важность этого.
Напомним, что на прошлой неделе повстанцы свергли диктаторский режим Башара Асада, который правил в Сирии более 20 лет.
В материале РБК-Украина можно подробнее узнать о том, что будет с Сирией после свержения режима.
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