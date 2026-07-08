Украина отказалась от мирного плана Трампа и требует нового соглашения с РФ, - NYP

Как удалось узнать журналистам, мирный план Трампа, который насчитывает 28 пунктов, не устраивает Киев.

Сейчас Украина добивается нового соглашения с Россией, поскольку ситуация на поле боя изменилась.

Тем не менее, пока не планируется никаких встреч, посвященных обсуждению конкретного мирного соглашения. Это существенное изменение по сравнению с прошлым годом, когда переговорный процесс был более активным.

Как заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, такая ситуация связана с улучшением позиций Украины на фронте. По ее словам, это дает Киеву возможность "более творчески" подходить к процессу завершению войны.

Украинские власти также хотят использовать раздражение президента США Дональда Трампа действиями российского диктатора Владимира Путина. Это поможет усилить давление на Кремль.

В Киеве считают, что для прекращения войны необходимо изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередной версии того же мирного предложения.

Стефанишина подтвердила, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут обсудить эти вопросы во время встречи на саммите НАТО в Анкаре.

К слову, 28-пунктный мирный план Трампа, среди прочего, предусматривал отвод украинских войск из неоккупированных районов Донбасса, а также отказ Украины от вступления в НАТО.