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Украина отказалась от мирного плана Трампа и требует нового соглашения с РФ, - NYP

14:52 08.07.2026 Ср
2 мин
Подход Киева изменился из-за ситуации на фронте
aimg Юлия Капитонова
Фото: Ольга Стефанишина, посол Украины в США (Виталий Носач, РБК-Украина)

Власти Украины решили отказаться от мирного плана президента США Дональда Трампа по завершению войны с Россией. Для этого есть вполне конкретная причина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Как удалось узнать журналистам, мирный план Трампа, который насчитывает 28 пунктов, не устраивает Киев.

Сейчас Украина добивается нового соглашения с Россией, поскольку ситуация на поле боя изменилась.

Тем не менее, пока не планируется никаких встреч, посвященных обсуждению конкретного мирного соглашения. Это существенное изменение по сравнению с прошлым годом, когда переговорный процесс был более активным.

Как заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, такая ситуация связана с улучшением позиций Украины на фронте. По ее словам, это дает Киеву возможность "более творчески" подходить к процессу завершению войны.

Украинские власти также хотят использовать раздражение президента США Дональда Трампа действиями российского диктатора Владимира Путина. Это поможет усилить давление на Кремль.

В Киеве считают, что для прекращения войны необходимо изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередной версии того же мирного предложения.

Стефанишина подтвердила, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут обсудить эти вопросы во время встречи на саммите НАТО в Анкаре.

К слову, 28-пунктный мирный план Трампа, среди прочего, предусматривал отвод украинских войск из неоккупированных районов Донбасса, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский рассказал о своем настроении перед встречей с Дональдом Трампом.

Кстати, 8 июля президенты Украины и США проведут переговоры на полях саммита НАТО. В центре внимания будет вопрос усиления украинской ПВО.

Также мы писали, что Европа сомневается в результатах встречи Зеленского и Трампа.

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