Экспорт газа не нарушит баланс: эксперт дал объяснение
Частичное открытие экспорта украинского газа не повлияет на тариф для населения и при нынешних запасах не должно создать дефицита ресурса для прохождения зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика рынка природного газа ExPro Consulting Михаила Свища.
"Да, для бытового потребителя это никоим образом на цену не повлияет, потому что это разные сегменты рынка", - подчеркнул он.
По словам Свищо, цена газа для населения зафиксирована как минимум до конца отопительного сезона – до апреля 2027 года. Вероятное открытие экспорта касается иного, коммерческого сегмента рынка.
Сам механизм также планируется ограниченным: речь идет о возможности экспортировать до 15% украинской добычи – около 300 млн. кубометров в месяц.
При этом в подземных хранилищах уже накоплено 15,5 млрд кубометров газа - почти на 1 млрд больше правительственного ориентира в 14,6 млрд кубометров, которого должно было хватить для прохождения отопительного сезона.
"Соответственно, если мы за месяц-два экспортируем 500-600 миллионов кубометров, это не отразится на том балансе газа, который у нас наблюдается", - пояснил Свищо.
Дополнительным предохранителем должны стать ограничения безопасности. Если из-за российских ударов ситуация с добычей или запасами ухудшится, экспорт предполагается немедленно прекратить.
"В таком случае, согласно проекту постановления, планируется сразу запрещать, прекращать этот экспорт даже если его разрешат", - отметил аналитик.
Что известно о проблеме
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также заявлял, что накопившиеся запасы уже превышают запланированный уровень, поэтому Украина может обсуждать продажу небольших объемов газа в Европу.
Напомним, Украина накопила газа больше, чем планировала к отопительному сезону. Фактические запасы в ПХГ уже достигли 15 млрд кубометров.
В то же время, продолжают действовать нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения, которые Кабмин ввел в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.