Украинская мука завоевала рынок страны с одной из самых мощных экономик мира
Китай открыл свой рынок для импорта украинской пшеничной муки. Переговоры по этому вопросу продолжались минимум три года.
Об этом заявил глава Государственной служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"Сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Украине господином Ма Шенкуньом подписал международное соглашение, которое официально открывает экспорт украинской пшеничной муки в КНР", - написал Ткачук.
Одобренное соглашение предусматривает протокол инспекционных, фитосанитарных и санитарных требований к пшеничной муке. Протокол будет контролировать украинская служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а со стороны Китая - Генеральная таможенная администрация.
Еще известно, что одобренный документ устанавливает четкие и прозрачные требования ко всем этапам производства и экспорта - от выращивания пшеницы до поставки готовой продукции на китайский рынок.
Переговоры о начале экспорта муки в Китай вели как минимум с 2023 года.
Как известно, Украина поставляет злаковые культуры многим странам мира. Более того, несколько лет назад Украина заняла второе место в рейтинге мировых экспортеров зерна. Опередили нас только Соединенные Штаты.
Экспорт зерновых в Украине вырос еще в 2018 году.