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Україна стала другим у світі найбільшим експортером зерна

Київ, Понеділок 25 січня 2021 14:30
Україна стала другим у світі найбільшим експортером зерна
Фото: експорт зерна (me.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна посіла друге місце у рейтингу світових експортерів зерна у 2019/2020 маркетинговому році. Попереду лише Сполучені Штати Америки.

Про це сказав заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"За результатами 2019/2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур Україна стала "срібним призером", пропустивши вперед лише США", сказав Качка.

Качка навів дані міністерства сільського господарства США, за якими в 2019/2020 маркетинговуму році в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла друге місце за обсягом поставок ячменя, четверте - по кукурудзі, п'яте - по пшениці.

Зазначимо, Україна встановила рекорд з експорту зерна. За результатами 2019/2020 маркетингового року (липень 2019 року - червень 2020 року) на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж у минулому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.

Водночас у 2020 році врожай зерна в Україні став найнижчим за останні три роки. Зернових та зернобобових культур намолочено 65,4 млн тонн з площі 15,3 млн га.

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