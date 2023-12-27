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Посольство Украины начало работу в Гане, - МИД

Среда 27 декабря 2023 12:47
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Посольство Украины начало работу в Гане, - МИД Фото: посольство Украины в Гане (mfa.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Посольство Украины уже приступило к работе в Аккре, столице Ганы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что открытие посольства состоялось во исполнение поручения президента Украины по расширению дипломатического присутствия в Африке.

"В прошлом году президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке. Я рад сообщить, что первое из них уже приступило к работе в Гане. Далее будем открывать следующие", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, это часть украинской стратегии развития отношений со странами Африки, украинско-африканского ренессанса и противодействия российскому влиянию в мире.

Глава МИД добавил, что расширение дипломатического присутствия также откроет новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан.

До назначения посла украинское посольство в Гане будет функционировать на уровне временного поверенного.

Учреждение будет осуществлять весь спектр функций: развивать политические контакты, укреплять экономические связи, предоставлять консульские услуги для украинцев и ганийцев.

По словам Кулебы, следующими странами, в которых откроют украинские посольства, станут Руанда, Мозамбик, Ботсвана. В целом Украина планирует открыть десять новых посольств в Африке.

Посольства Украины в Африке

Напомним, ранее уже сообщалось, что Украина планирует открыть десять новых посольств в странах Африки. Тогда были договоренности с Мозамбиком, Руандой и Ганой.

Сейчас, в то время, когда идет полномасштабная война, Украина хочет развивать дипломатические связи с Африкой.

Так, после своего первого турне по странам Африки минувшей осенью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о планах учить африканских дипломатов.

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