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Украина откроет новые консульства в двух соседних странах

Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Украина планирует открыть новые консульства в соседних страна. Речь прежде всего о Словакии и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского МИД.

Сообщается, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о расширении консульского присутствия в Словакии и Румынии. Планируется открытые новых консульских учреждений для защиты прав и интересов граждан Украины.

"Это расширение является частью более широкой стратегии по углублению сотрудничества с нашими европейскими соседями. Словацкие и румынские партнеры не только поддерживают Украину в ее борьбе за суверенитет, но и готовы активно вовлекаться в процесс послевоенного восстановления нашей страны", - отметили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось о запуске консульского приема в польском городе Лодзь.

Прием ведется в тестовом режиме, украинские граждане могут обратиться за консультациями по вопросам защиты прав, порядка консульских действий, а также подать заявление на приобретение украинского гражданства детьми по рождению.

Украинцев в Лодзи принимают с понедельника по пятницу в порядке живой очереди по адресу по адресу улица Петрковска, 77. Часы приема: понедельник, среда, пятница - 10:00-15:00, вторник-четверг - 10:00-12:00. 

Отметим, скоро в правительстве может появиться "министерство возвращения украинцев". Как заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, оно не будет подменять функции МИД. Новое министерство будет заниматься работой с украинцами за рубежом, а также созданием условий, чтобы они с большей охотой возвращались домой.

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