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Україна відкриє нові консульства у двох сусідніх країнах

Фото: міністр закордонних справ Андрій Сибіга (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Україна планує відкрити нові консульства у сусідніх країнах. Йдеться насамперед про Словаччину та Румунію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського МЗС.

Повідомляється, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності у Словаччині та Румунії. Планується відкрити нові консульські установи для захисту прав та інтересів громадян України.

"Це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. Словацькі та румунські партнери не лише підтримують Україну в її боротьбі за суверенітет, а й готові активно залучатися до процесу повоєнного відновлення нашої країни", - зазначили у МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про запуск консульського прийому у польському місті Лодзь.

Прийом проводиться у тестовому режимі, українські громадяни можуть звернутися за консультаціями з питань захисту прав, порядку консульських дій, а також подати заяву на набуття українського громадянства дітьми по народженню.

Українців у Лодзі приймають з понеділка по п'ятницю в порядку живої черги за адресою за адресою вулиця Петрковська, 77. Години прийому: понеділок, середа, п'ятниця - 10:00-15:00, вівторок-четвер - 10:00-12:00.

 

Зазначимо, скоро в уряді може з'явитися "міністерство повернення українців" . Як заявив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, воно не підмінятиме функції МЗС. Нове міністерство займатиметься роботою з українцями за кордоном, а також створенням умов, щоб вони з більшим бажанням поверталися додому.

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